Interreg Italia-Austria, da oggi le proposte di progetto

(ANSA) - BOLZANO, 20 GEN - Da oggi sino al 19 aprile 2023, alle ore 12.00, possono essere presentate le proposte di progetto nel quadro del programma UE Interreg Italia-Austria VI-A 2021-27. Le proposte di progetto possono essere presentate nell'ambito delle seguenti priorità: innovazione e impresa; cambiamento climatico e biodiversità; turismo sostenibile e turismo culturale e riduzione delle barriere transfrontaliere.

Nell'ambito del programma di cooperazione Interreg Italia-Austria nel periodo 2021-2027, sono disponibili 91,4 milioni di euro di fondi per il finanziamento di progetti transfrontalieri (80% Fesr Ue + 20% cofinanziamento nazionale di Italia e Austria). L'area di cooperazione comprende le province del Tirolo, Carinzia e Salisburgo, nonché la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano.

Nel primo avviso saranno messi a disposizione fondi Fesr per un totale di 23,5 milioni di euro. I beneficiari delle sovvenzioni possono essere aziende, cooperative, società pubbliche o private, enti regionali, associazioni, istituti di ricerca. Le domande di progetto devono essere presentate attraverso il sistema di gestione elettronica CoheMON. (ANSA).