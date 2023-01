Giovane Economia lancia campagna per trovare forza lavoro

(ANSA) - BOLZANO, 11 GEN - La Giovane Economia riunisce i rappresentanti dei Giovani Artigiani lvh.apa, dei Giovani Contadini SBJ, dei Giovani Albergatori HGJ, dei Giovani dell'Unione e dei Giovani Imprenditori di Assoimprenditori Alto Adige. L'obiettivo condiviso dalle locali organizzazioni economiche giovanili è quello di ottenere un futuro migliore attraverso una campagna d'immagine, utile anche per combattere la mancanza di forza lavoro adeguatamente qualificata.

"Quest'ultima è diventata una sfida di grande valore per le aziende altoatesine, visto che reperire i collaboratori idonei sta diventando sempre più impegnativo. La forza lavoro e direttiva competente è ormai diventata merce rara e le attese dei candidati sono cambiate in maniera significativa", così i promotori.

Tra i più convinti in merito al successo della campagna si è mostrato il presidente di Swr-Ea Federico Giudiceandrea: "L'obiettivo finale deve essere quello di rinforzare la formazione duale, favorendo la lotta alla mancanza di forza lavoro qualificata attraverso un accesso precedente nel mondo del lavoro." Anche l'assessore provinciale Philipp Achammer ha sottolineato la valenza della formazione duale: "Stiamo parlando di un pilastro importante all'interno del nostro sistema scolastico ed in grado di offrire agli operatori economici l'opportunità di legare più a lungo i collaboratori alle ditte, formandosi contestualmente." Ad evidenziare la valenza di questo passaggio anche la componente della consulta provinciale dei Giovani Artigiani lvh.apa Priska Reichhalter: "Per far sì che un sistema formativo duale abbia successo, serve una formazione parallela a scuola e in azienda. L'artigianato vive di formazione duale!". Concorde Valentina Pezzei, presidente dei Giovani dell'Unione: "Grazie alla formazione duale viene formata della forza lavoro qualificata, ricercata sia sul mercato del lavoro che in tutti i comparti del commercio al dettaglio." (ANSA).