Economia circolare, sfide ma anche opportunità per imprese

(ANSA) - BOLZANO, 15 LUG - Il tema dell'economia circolare sta acquisendo sempre più importanza in seguito al dibattito sul cambiamento climatico e agli attuali sviluppi globali. Le nuove normative in tale ambito pongono le aziende altoatesine di fronte ad alcune sfide, ma riservano loro anche delle opportunità. Queste sono al centro della serie di eventi Laboratorio sul futuro dell'Alto Adige organizzata dalla Camera di commercio di Bolzano. Mercoledì si è svolto il primo incontro presso l'azienda Frutmac Srl di Nalles.

L'obiettivo dell'economia circolare è il riutilizzo continuo di materie prime e prodotti in un sistema a circuito chiuso per ridurre al minimo i rifiuti e le emissioni. Il tema sta diventando sempre più attuale per le aziende a causa della limitata disponibilità di materie prime e della crescente consapevolezza rispetto alla sostenibilità.

"Nell'ambito del Green New Deal dell'Unione europea e della strategia provinciale per la sostenibilità, in futuro l'economia circolare sarà una priorità assoluta in Alto Adige. La Camera di commercio di Bolzano si impegna per questo tema da oltre un decennio, ma purtroppo la politica non ha ancora considerato l'economia circolare una priorità", ha sottolineato il Presidente della Camera di commercio Michl Ebner.

"Le soluzioni di imballaggio innovative di Frutmac si adattano sempre più all'idea dell'economia circolare. In questo modo, l'azienda sostiene il commercio alimentare ad orientarsi verso un'attività economica sostenibile", ha spiegato Stephan Christoph, Amministratore delegato di Frutmac Srl, impresa che produce materiali e macchine per l'imballaggio di prodotti alimentari.

La relazione principale della serata è stata a cura di Vanessa Heinrich, ricercatrice e dottoranda presso il dipartimento di Circular Economy dell'Università tecnica di Monaco e coordinatrice del consorzio di ricerca "CirculaTUM".

CirculaTUM è una piattaforma che si impegna in modo proattivo per promuovere uno sviluppo verso l'economia circolare e il confronto con l'economia e la società. Il consorzio realizza a tal fine una serie di progetti e studi, che sono stati presentati al pubblico durante la manifestazione. (ANSA).