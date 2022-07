L'Associazione degli artisti altoatesini compie cento anni

(ANSA) - BOLZANO, 07 LUG - "In una società che vive crisi ricorrenti diventa sempre più importante riconoscere il ruolo sociale della figura dell'artista". Lo dichiara l'assessore provinciale alla cultura italiana, Giuliano Vettorato, in occasione del centenario dell'Associazione degli artisti altoatesini festeggiato con una mostra alla Galleria Civica di Bolzano.

"L'associazione - aggiunge Vettorato - è stata un partner prezioso, e lo sarà anche in futuro, per permettere di raggiungere questo importante obiettivo comune alla mano pubblica e alla società civile".

Curata da Paola Bassetti Carlini, la mostra "100 anni, 100 opere, 100 storie" resterà aperta fino al 19 agosto e ripercorre le tappe della vita dell'associazione.

"Sono particolarmente orgoglioso del fatto che, grazie alla attività della ripartizione Cultura italiana, la Provincia di Bolzano è una delle poche realtà territoriali che sostiene anche finanziariamente i singoli artisti. Sfogliando il catalogo della mostra si possono riconoscere persone che hanno potuto avere occasioni di visibilità anche grazie al sostegno provinciale", conclude Vettorato. (ANSA).