Ipl, studenti promuovono i tirocini universitari

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAG - Come viene percepito il tirocinio da parte degli studenti universitari? L'IPL | Istituto promozione lavoratori e la Libera Università di Bolzano (unibz) ottengono la conferma in questa decima indagine dal 2013, che la qualità dei tirocini è alta e che il tirocinio formativo è un ottimo trampolino di lancio per il mondo del lavoro. Il 91,8% dei tirocinanti si vede come una "risorsa" all'interno dell'azienda in cui ha svolto il tirocinio. "Rimarchiamo con soddisfazione il fatto che il 43% dei tirocini è confluito in una qualche forma di collaborazione con l'azienda o l'organizzazione ospitante," chiosa il Presidente IPL Andrea Dorigoni.

"Dall'indagine si evince che le aziende e le strutture ospitanti si prendono buona cura dei tirocinanti.

Quest'affermazione è supportata anche da un dato confortante: ben il 66% raccomanderebbe assoluta-mente il proprio posto di tirocinio" afferma la collaboratrice IPL Gaia Peressini che ha elaborato i dati. A questa percentuale si aggiunge un ulteriore 30% di intervistati che nel complesso consiglierebbe la pro-pria azienda ospitante. L'IPL è convinto che sia di fondamentale importanza l'esistenza, nella struttura ospitante, di un tutor aziendale che si prenda cura del tirocinante. Gli studenti hanno espresso la loro soddisfazione riguardo al tutor aziendale con un punteggio medio di 6,5 punti, in una scala da 1 a 7. "Un tirocinio ben strutturato è un plusvalore anche per la struttura. Quest'ultima, infatti, ottiene una buona reputazione nel mondo dei giovani accademici e può quindi avere maggiori facilità nel reclutare forze la-voro qualificate", sottolinea Peressini. (ANSA).