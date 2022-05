Giornalisti: Lukas Matzinger vincitore del Premio Gatterer

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAG - Il vincitore del "Premio per meriti nel settore giornalistico in memoria di Claus Gatterer" è stato nominato. I 7 componenti della giuria hanno assegnato a Lukas Matzinger l'edizione di quest'anno con un riconoscimento economico di 10.000 euro. Il giornalista austriaco si è distinto per i suoi quattro reportage pubblicati sul settimana di attualità austriaco "Der Falter": "Wenn das Kinderzimmer zum Käfig wird", "Corona und die Diaspora", "Die vergessenen Opfer" e "Ein wenig Leben". Attraverso questo lavoro di indagine giornalistica, Matzinger ha rivolto la sua attenzione ai gruppi sociali marginali, a persone trascurate dalla società, alle vittime dell'attentatore di Vienna, alle comunità di migranti particolarmente colpite dalla pandemia, ai bambini che soffrono in modo particolare per le misure legate al Coronavirus e ai pazienti di cure palliative.

"Con il premio giornalistico alla memoria di Claus Gatterer la Provincia di Bolzano offre un riconoscimento ai lavori giornalistici caratterizzati da particolare impegno sociale e stile ricercato - ha spiegato l'assessore Philipp Achammer - Matzinger è stato premiato per il suo impegno a favore delle minoranze e dei gruppi socialmente emarginati".

Il premio è finanziato da Presseclub Concordia e dalla Michael Gaismair Gesellschaft Bozen con il sostegno del Comune di Sesto Pusteria e sará consegnato Il 15 giugno 2021 a Sesto Pusteria. La giuria composta da Kurt Langbein (portavoce), Lisa Maria Gasser, Thomas Hanifle, Nina Horaczek, Franz Kössler, Ed Moschitz (vincitore della passata edizione) e Sahel Zarinfard ha valutato complessivamente 35 opere in concorso. (ANSA).