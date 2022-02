Camera commercio Bolzano, in due anni 8.000 Spid emessi

(ANSA) - BOLZANO, 03 FEB - Nel 2020 e nel 2021 la Camera di commercio di Bolzano ha emesso complessivamente 8.093 Identità Digitali (Spid), che equivale a oltre il 20 percento di tutti gli Spid emessi dalle Camere di commercio italiane. Le cittadine e i cittadini possono continuare a richiedere alla Camera di commercio di Bolzano e alle sue filiali le credenziali personalizzate per il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) al fine di utilizzare i servizi online della Pubblica Amministrazione.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) permette alle imprenditrici, agli imprenditori e a tutti i cittadini che dispongono di una propria Identità Digitale di accedere ai servizi online sia della Provincia autonoma di Bolzano sia di altre istituzioni pubbliche. Con le credenziali gli utenti possono accedere tramite computer, tablet o smartphone e fare richieste ad aziende, controllare i contributi provinciali, visualizzare le prenotazioni sanitarie o fare iscrizioni scolastiche.

È possibile richiedere gratuitamente le credenziali digitali alla Camera di commercio di Bolzano. Il nome utente, la password e una password unica generata dallo smartphone sono validi per tutti i servizi disponibili. Per richiedere i dati di accesso sono necessari un documento d'identità in corso di validità, il codice fiscale, un indirizzo e-mail e uno smartphone. Inoltre, sono richiesti anche la firma digitale (Carta Nazionale dei Servizi -CNS o token USB) o la carta del cittadino attivata.

Gli interessati possono richiedere l'Identità Digitale e la firma digitale presso lo sportello per i servizi digitali della Camera di commercio di Bolzano, si legge in una nota della Camera di commercio di Bolzano. (ANSA).