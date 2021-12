Donazioni sangue,Provincia Bolzano conferma accordo con Avis

(ANSA) - BOLZANO, 17 DIC - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato il rinnovo dell'accordo con l'Associazione volontari italiani donatori di sangue Avis ed ha approvato un "Piano sangue" che definisce, tra l'altro, gli standard di qualità e i dettagli organizzativi per garantire la fornitura di sangue, plasma e piastrine.

L'Alto Adige si distingue in modo particolare per il numero di donazioni e di nuovi donatori che lo rendono autosufficiente.

A livello provinciale le donazioni raccolte dall'Avis coprono circa il 70% del fabbisogno di sangue.

"AVIS fornisce per la Provincia un servizio essenziale nel campo della fornitura di sangue e plasma. Grazie al lavoro dell'associazione possiamo offrire trasfusioni di sangue a tutti pazienti che ne hanno bisogno", afferma l'assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann. "La nostra associazione è ben posizionata sul territorio altoatesino. Abbiamo sei comprensori comunali attivi, nelle quali ogni anno quasi 19.000 persone donano il loro sangue", fa presente il presidente dell'Avis, Diego Massardi.

Insieme al rinnovo del contratto la Provincia di Bolzano si è dotata di un piano sangue. L'obiettivo è quello di garantire l'autosufficienza nel territorio con emocomponenti e derivati del plasma, anche in casi urgenti o di emergenza e per pazienti con gruppi sanguigni rari. Il piano stabilisce inoltre i criteri per agevolare altre Province e Regioni a far fronte a carenze di sangue. (ANSA).