Natale: Aisla e Centro NeMo a Pergine per i malati di Sla

(ANSA) - TRENTO, 15 DIC - Nella Piazzetta di Natale delle associazioni di Pergine Valsugana, i volontari di Aisla (Associazione sclerosi laterale amiotrofica) saranno ospitati nei giorni 18-19 e 23-24 dicembre dalle 10.00 del mattino alle 21.30 nella casetta dell'Associazione sportiva Oltrefersina.

Con loro ci saranno anche gli operatori del Centro clinico NeMO Trento, un centro ad alta specializzazione per la cura e presa in carico delle persone con malattia neuromuscolare aperto da poco meno di un anno grazie ad un accordo di sperimentazione gestionale pubblico - privato tra la Provincia di Trento, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed i Centri NeMO.

I volontari di Aisla proporranno il calendario solidale 2022 realzzato grazie ai dodici scatti donati da Anna Maria Detassis e Franco Parisi che amano prendere come fonte d'ispirazione i fiori e, in particolare, le orchidee spontanee del Trentino.

Oltre al calendario che riporta, per ogni mese, lo scatto di uno dei tanti rarissimi fiori trentini, ci sarà la coloratissima novità in edizione limitata della Christmas Box, una combinazione dei migliori prodotti dolciari ideata appositamente per i Centri NeMO e tante altre idee solidali per il Natale.

I fondi raccolti sono destinati ai servizi che Aisla Trentino-Alto Adige offre gratuitamente alle oltre 50 famiglie trentine che sono quotidianamente supportante con l'informazione, l'orientamento, la condivisione, l'ascolto, la fisioterapia ed il counseling. (ANSA).