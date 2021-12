Ricerca: a Simon Rauch il Junior Research Award Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - l premio Junior Research Award Südtirol / Alto Adige 2021 della Provincia di Bolzano è andato a Simon Rauch, 35 anni, è senior researcher all'Istituto per la medicina d'emergenza in montagna di Eurac e direttore clinico del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Tappeiner di Merano.

Nell'assegnare il premio, la cui dotazione è di 10.000 euro, la giuria ha sottolineato "l'eccellente curriculum" di Rauch nell'ambito della medicina d'emergenza in montagna, "un ambito di vitale importanza per tutti, ma in particolare in Alto Adige".

Due ricercatori hanno ottenuto una menzione speciale ed il "Jury Special Mention Award" dotato di 7.500 euro. Le due menzioni speciali sono andate alla ricercatrice del Centro di sperimentazione di Laimburg, Daniela Eisenstecken - "per gli eccellenti risultati sinora conseguiti nell'ambito della chimica delle piante" si legge nella motivazione - e ad Andreas Pircher, della Clinica universitaria di Innsbruck - "per i risultati scientifici d'eccellenza che ha già raggiunto nell'ambito della ricerca sui tumori e in particolare sulle cellule vascolari dei pazienti con cancro ai polmoni".

"Per il nostro territorio ed il suo sviluppo è importante poter premiare in Alto Adige ricercatori di così alto profilo scientifico: è un segno di quanto la scienza stia diventando sempre più parte della vita quotidiana di tutti noi e come Provincia vogliamo valorizzare sempre più esperienze di questo tipo", ha commentato il vice presidente della Provincia, Daniel Alfreider, intervenuto alla cerimonia di consegna del premio tenuta presso il NOI Techpark di Bolzano. (ANSA).