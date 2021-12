Clima: partnership Alto Adige-Germania

(ANSA) - BOLZANO, 10 DIC - Il progetto di ricerca di un gruppo internazionale fra Germania, Austria, Svizzera ed Eurac Research studierà la sensibilità dei geosistemi alpini a fronte del cambiamento climatico dal 1850 ad oggi (Sensitivity of High Alpine Geosystems to Climate Change since 1850 - SEHAG). Il senato e il comitato direttivo della Federazione tedesca per la ricerca (DFG) ha giudicato di recente il progetto come eccellente e ne ha proposto il finanziamento. Il finanziamento del progetto avviene per ciascuna delle parti coinvolte rispettivamente dalla Federazione tedesca per la ricerca (DFG), dal Fondo austriaco per la ricerca scientifica (FWF), dal Fondo nazionale svizzero (FNS) e per la parte relativa ad Eurac Research dalla Provincia di Bolzano.

La parte "altoatesina" del progetto, portata avanti da Eurac, sotto il coordinamento di Erich Tasser, riguarda le conseguenze a breve e lungo termine dell'interazione fra vegetazione, processi morfodinamici e cambiamento climatico. Il finanziamento della Provincia, che ha siglato con il DFG un accordo nel 2020 per una partnership nel settore della ricerca, rende possibile la partecipazione di un partner dell'Alto Adige al progetto.

Sulla base di questo accordo è possibile per un ente altoatesino selezionare, finanziare e portare avanti insieme progetti di ricerca bilaterali con un partner in Germania. La candidatura va presentata al DFG. In caso di verdetto positivo al progetto la Provincia di Bolzano si assume l'onere di finanziare la parte altoatesina, mentre il DFG copre la parte germanica. "Cogliamo così i primi frutti dell'accordo con il DFG germanico, dopo quelli positivi derivati dalle partnership con il FWF austriaco e del SNF svizzero" ha detto il presidente della Provincia e assessore alla ricerca scientifica Arno Kompatscher. (ANSA).