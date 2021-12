Green City Accord, Bolzano firma l'impegno di adesione

(ANSA) - BOLZANO, 06 DIC - Con un tweet di benvenuto di Eurocities, la città di Bolzano è stata accolta a far parte delle città europee che si impegnano per migliorare gli sforzi in campo ambientale. Il sindaco, Renzo Caramaschi, alla presenza dell'assessora comunale all'ambiente, Chiara Rabini, ha infatti firmato l'impegno di adesione, così come deciso all'unanimità dal consiglio comunale, al "Green City Accord", un'iniziativa della Commissione europea per rendere le città più verdi, pulite e sane.

Il "Green City Accord" è un movimento di Sindaci impegnati a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e ad accelerare l'attuazione delle pertinenti leggi ambientali dell'Ue del Green Deal europeo.

"Aderendo al 'Green City Accord', la città di Bolzano farà parte di una rete di comuni che condividono i nostri stessi principi che promuovono la transizione verso un'Europa più sostenibile, pulita e salubre", hanno condiviso Caramaschi e Rabini. (ANSA).