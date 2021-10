Fse: primo incontro tra le imprese e i partecipanti

(ANSA) - BOLZANO, 01 OTT - L'evento "Meet your chance" è stato organizzato oggi come iniziativa comune dell'Ufficio Fse, della Ripartizione Lavoro e della Camera di commercio di Bolzano. L'obiettivo era dare la possibilità alle imprese altoatesine di conoscere per la prima volta i partecipanti dei corsi Fse. L'inizio ufficiale della manifestazione ha rappresentato, inoltre, l'evento annuale di quest'anno dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo.

Il Presidente della Provincia Arno Kompatscher e il Segretario generale della Camera di commercio Alfred Aberer hanno aperto la manifestazione "Meet your chance" al Noi Techpark. L'evento affronta due sfide attuali molto importanti per l'Alto Adige: la crescente carenza di forza lavoro qualificata e l'integrazione dei gruppi di popolazione più svantaggiati nel mercato del lavoro.

"In questo modo si riesce a far coincidere l'offerta di personale qualificato con la domanda da parte delle nostre imprese. L'Europa e il Fondo Sociale Europeo offrono l'opportunità di contribuire a plasmare il mercato del lavoro.

In futuro i centri per l'impiego assumeranno un ruolo ancora più centrale nell'attuazione di una politica attiva del mercato del lavoro. I fondi europei per l'istruzione e la formazione continua, che avremo a disposizione nei prossimi anni, sono uno strumento essenziale per adeguare le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici alle nuove sfide, soprattutto a quelle della digitalizzazione e dell'internazionalizzazione", ha dichiarato il Presidente della Provincia Arno Kompatscher.

"La Camera di commercio si impegna a supportare in modo attivo le imprese nella ricerca di personale qualificato. Grazie a questo evento abbiamo fatto un passo nella direzione giusta e contemporaneamente abbiamo promosso l'integrazione dei gruppi più svantaggiati nel mercato del lavoro altoatesino", ha affermato il Segretario generale della Camera di commercio di Bolzano Alfred Aberer sottolineando l'importanza della manifestazione.

Martha Gärber Dalle Ave, Direttrice della Ripartizione Europa, e Claudia Weiler, Direttrice dell'Ufficio FSE, hanno presentato ai partecipanti una panoramica diretta delle attività dell'Ufficio Fse nell'ambito dell'istruzione e della formazione continua. È stato evidenziato quanto sia importante informare la popolazione su come e per cosa vengono impiegati i fondi europei in Alto Adige. (ANSA).