Croce rossa presenta ambulatorio Mobile per l'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - La Croce Rossa Provinciale dell'Alto Adige, grazie al contributo di Alperia, e nell'ambito del progetto di potenziamento delle attività sociali a livello provinciale, si è dotata di un nuovo mezzo: un ambulatorio mobile polispecialistico. Il mezzo, dotato di due distinti spazi per la diagnosi ed un ufficio per l'anamnesi, potrà essere utilizzato, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, Comprensori territoriali e i Comitati territoriali della Cri per svariati servizi, tra i quali attività di contrasto al Covid, visite mediche sul territorio, visite specialistiche per persone ospitate in case di riposo ed anche per essere utilizzato in caso di calamità naturali, il tutto grazie alla collaborazione di volontari e medici della Cri dell'Alto Adige. L'ambulatorio mobile si presta, inoltre, a poter avere in dotazione strumentazione per la diagnostica, anche di tipo avanzato, consentendo quindi non solo attività di screening ma anche di valutazione strumentale, inserendosi in una progettualità di salute sociale che vede impegnato il Comitato Provinciale Alto Adige su altri fronti di futuro sviluppo, informa una nota.

(ANSA).