Euregio: torna concorso "Il turismo incontra l'agricoltura"

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - Il concorso Euregio "Il turismo incontra l'agricoltura" promuove progetti al confine fra i due settori, con un effetto di rafforzamento reciproco fra turismo e agricoltura. L'idea del concorso è nata in Alto Adige ed è stata ampliata all'intera Euregio. I partner altoatesini dell'iniziativa sono le Ripartizioni provinciali Agricoltura e Turismo, l'impresa di comunicazione bolzanina "Transkom", l'Unione Agricoltori e l'Associazione degli albergatori Hgv. Si possono presentare misure pianificate, iniziative, eventi, progetti, prodotti o servizi sviluppati. Anche le idee e le proposte sono ben accette per una migliore cooperazione tra turismo e agricoltura in senso lato.

"È importante conservare i masi a gestione familiare e la piccola agricoltura che li accompagna" sottolinea l'assessore provinciale all'agricoltura e al turismo, Arnold Schuler. Il primo passo in questo senso è quello di promuovere il coordinamento tra consumatori e produttori spiega Schuler, che è lieto che il concorso di idee si svolga di nuovo quest'anno dopo la cancellazione dello scorso anno dovuta alla pandemia da Covid-19. Il concorso si rivolge a privati cittadini ma anche ad imprese, Comuni, associazioni, istituzioni e scuole dell'Euregio. I progetti per partecipare alla sesta edizione del concorso Euregio "Il turismo incontra l'agricoltura" possono essere inviati entro il 17 novembre 2021 compilando il modulo scaricabile dal sito web dell'iniziativa. (ANSA).