Centro Trevi e Mediateca di Merano riaprono al pubblico

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAG - Da domani, 5 maggio, riaprono al pubblico, il Centro Trevi - TreviLab a Bolzano e la Mediateca Multilingue. I due spazi culturali garantiranno i servizi in presenza e le riaperture degli spazi espositivi con una serie di misure anti-covid che prevedono accessi contingentati, limitati ai possessori del Corona-Pass e nuovi orari di apertura. "La riapertura del TreviLab e della Mediateca di Merano - sottolinea l'assessore alla cultura italiana Giuliano Vettorato - rappresenta un ulteriore passaggio verso la strada che porta alla normalità. L'accesso al pubblico e ai fruitori della cultura garantirà linee guida di sicurezza molto precise".

Al Centro Trevi-TreviLab è consentito l'accesso contingentato alle sale espositive della struttura e direttamente ai servizi solo su prenotazione via email o telefonica, esibendo il Corona-Pass all'ingresso del centro. Per motivi di sicurezza restano inagibili la sala Colonna del Centro Multilingue, i locali della Biblioteca provinciale "Claudia Augusta" e la sala lettura della Mediateca di Merano. Non è inoltre consentito sostare nel foyer del TreviLab. Per il ritiro di materiale della Biblioteca provinciale "Claudia Augusta", del Centro Audiovisivi e del Centro Multilingue è necessaria la prenotazione tramite il catalogo Explora oppure via email o via telefono presso il relativo servizio e bisogna rivolgersi al front office unico presente all'ingresso del Centro Trevi. Non è necessaria alcuna certificazione, ma è sufficiente essere dotati di dispositivi di protezione anticovid. I materiali, infine, possono essere restituiti senza prenotazione. il Centro Trevi - TreviLab sará aperto con orario continuato dalle ore 9 alle ore 20, mentre la biblioteca e le mediateche, con il relativo servizio di prestito, saranno attive dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, sempre con orario continuato. La Mediateca multilingue di Merano, infine, saranno accessibile al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30. (ANSA).