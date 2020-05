Fase 2: Terme Merano riparte dagli altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 07 MAG - Per la ripartenza Terme Merano, in un primo momento, puntano su una clientela locale.

L'assemblea dei soci delle Terme Merano si è riunita in videoconferenza per l'approvazione del bilancio 2019 e per discutere del futuro. Il presidente Stefan Thurin e la direttrice Adelheid Stifter: "Ci stiamo attrezzando affinché - non appena sarà possibile riaprire la struttura - i nostri ospiti possano usufruire della qualità di sempre nella massima sicurezza".

La crisi da Coronavirus ha colpito duramente anche le Terme Merano, che a marzo hanno dovuto chiudere i battenti. Benché i mesi di gennaio e febbraio siano stati molto positivi per la struttura termale meranese, a causa dell'emergenza in corso le previsioni per il futuro sono drasticamente mutate. "È nostra intenzione, oltre che dovere, uscire dalla crisi con il minor danno possibile. Attualmente stiamo lavorando per essere pronti per la riapertura. In primo luogo vogliamo assicurare la massima sicurezza ai nostri ospiti, affinché le ore trascorse alle terme siano sempre una piacevole esperienza. Ai frequentatori locali vogliamo offrire quanto prima una serie di servizi pensati per la salute e il benessere, che permettano di riprendersi dopo un periodo così difficile. Per i turisti invece stiamo predisponendo dei pacchetti appositi per facilitare la ripartenza dopo il lockdown", spiegano il direttore termale Stefan Thurin e la direttrice Adelheid Stifter. (ANSA).