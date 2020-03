Ricerca: Provincia di Bolzano premia le donne scienziate

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Per rafforzare la ricerca in Alto Adige e per promuovere e premiare il lavoro di ricerca scientifica, la Provincia di Bolzano ha istituito il "Premio di ricerca dell'Alto Adige per giovani scienziati e scienziate" e il "Premio scientifico dell'Alto Adige". I criteri per la concessione dei due premi sono stati approvati per la prima volta nel 2012 e successivamente rivisti nel 2015 e nel 2016.

Ora, la giunta provinciale, su proposta del presidente e assessore alla ricerca scientifica Arno Kompatscher, ha approvato una rimodulazione dei criteri per una più mirata assegnazione dei finanziamenti. "L'esperienza che abbiamo acquisito e i suggerimenti dei membri della giuria ci hanno spinto a riorganizzare l'orientamento dei premi e i relativi criteri - ha spiegato Kompatscher - Da un lato vogliamo concentrarci sul ruolo delle donne nella scienza con un premio scientifico del tutto nuovo, dall'altro vogliamo ampliare il riconoscimento ai giovani ricercatori". Secondo il nuovo regolamento, il "Premio di ricerca dell'Alto Adige per giovani scienziati e scienziate" si chiamerà in futuro "Junior Research Award" e avrà come dotazione un un premio in denaro di 10.000 euro. Il "Premio scientifico dell'Alto Adige" continuerà ad essere riconosciuto ogni anno pari con il titolo di "Research Award Südtirol/Alto Adige". Le nuove linee guida istituiscono, inoltre, ex novo il "Women in Science Award" con una dotazione di 10.000 euro. "Sebbene le donne abbiano pari accesso agli studi, non sono così fortemente rappresentate nella ricerca, sia universitaria che non universitaria, come gli uomini. Il nostro premio intende quindi contribuire a rafforzare il ruolo delle donne come scienziate", sottolinea Kompatscher. Le domande per i premi scientifici possono essere presentate all'Ufficio provinciale Ricerca scientifica entro il 31 luglio di ogni anno, con premiazione in autunno nell'ambito di una cerimonia pubblica. (ANSA).