Coronavirus: vier neue Fälle in Südtirol

(ANSA) - BOLZANO, 12 AGO - In den vergangenen 24 Stunden wurden 1.708 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht: Dabei wurden vier Neuinfektionen festgestellt, teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Somit steigt die Gesamtzahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Personen auf 2.779.

Auf den Normalstationen im Krankenhaus sind acht Covid-19-Patienten untergebracht. In Gossensaß weitere drei.

Kein Fall wird auf den Intensivstationen betreut.

Die Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen bleibt stabil bei 292. Die Zahl der Personen in Quarantäne steigt auf 1302 an.

Als geheilt gelten in Südtirol 3.240 Personen. (ANSA).