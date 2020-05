Coronavirus: weder Todesfälle noch positiv Getestete

(ANSA) - BOZEN, 21 MAG - In den vergangenen 24 Stunden gab es keine weiteren Todesfälle in Südtirol. 794 Abstriche wurden auf das neuartige Coronavirus untersucht: Alle wiesen ein negatives Ergebnis auf, berichtet der Südtiroler Sanitätsbetrieb. Die Gesamtzahl der positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Personen beträgt damit weiterhin 2587. Insgesamt wurden bisher 57.104 Abstriche untersucht, die 25.999 Personen entnommen wurden.

In den regulären Abteilungen der sieben Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß werden 52 Personen und 27 Verdachtsfälle versorgt. Drei 3 Patienten werden in der Covid-Intensivstation im Bozner Krankenhaus betreut, zwei weitere in Intensivstationen in Österreich.

In den Südtiroler Krankenhäusern sind bisher 174 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen verstorben. Die Südtiroler Seniorenwohnheime melden zudem 117 Tote. Die Gesamtzahl der Verstorbenen beträgt damit weiterhin 291.

Von Amts wegen unter Quarantäne oder Isolation gestellt sind aktuell 860 Bürger. Als geheilt gelten in Südtirol 2794, das sind 34 mehr im Vergleich zu gestern. (ANSA).