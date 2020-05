Coronavirus: weitere 3 Tote und 5 Neuinfizierte

(ANSA) - BOZEN, 04 MAG - In den vergangenen 24 Stunden hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb 433 Abstriche untersucht, 5 Personen wurden dabei positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. An Covid-19 sind weitere drei Personen in den letzten 24 Stunden gestorben. 169 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen sind bisher in den Südtiroler Krankenhäusern verstorben, aus den Südtiroler Seniorenheimen werden weitere 115 Tote gemeldet. Die Gesamtzahl der mit dem neuartigen Coronavirus Verstorbenen beläuft sich damit auf 284.

Die aktualisierte Gesamtzahl der positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Personen beträgt nun 2541. Bisher wurden insgesamt 44.673 Abstriche untersucht, die von 20.333 Personen stammen, so der Südtiroler Sanitätsbetrieb.

In den regulären Abteilungen der sieben Südtiroler Krankenhäuser, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß werden 145 Personen und 49 Verdachtsfälle betreut. 6 an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten benötigen weiterhin intensivmedizinische Behandlung und werden vom Südtiroler Sanitätsbetrieb versorgt. Weitere 4 Intensivpatientinnen und Intensivpatienten befinden sich in österreichischen Krankenhäusern.

In amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation befinden sich derzeit 1368 Bürgerinnen und Bürger. Als geheilt gelten in Südtirol 2214 Personen (+ 40 gegenüber dem Vortag).

233 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes haben sich mit dem neuartigen Virus infiziert, davon gelten 189 bereits als geheilt. Angesteckt haben sich auch 12 Basisärzte und 2 Basiskinderärzte, die wieder gehielt sind.

(ANSA).