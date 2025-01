Kompatscher, impegno per un autogoverno responsabile

La Giunta provinciale di Bolzano, il primo di Svp e centrodestra italiano, compie un anno. Il governatore Arno Kompatscher, in una conferenza stampa, ha ribadito "l'impegno per un autogoverno responsabile".

Nel primo anno del suo mandato, le sfide per una vita a prezzi accessibili, per un futuro prospero e in sicurezza e per mettere le persone al centro dell'agenda sono state le priorità principali, è stato detto. "Una coalizione con cinque partner richiede grande impegno", ha affermato il presidente della Provincia Kompatscher, che ha presentato diversi risultati del primo anno di Giunta insieme alla vicepresidente Rosmarie Pamer, ai vicepresidenti Marco Galateo e Daniel Alfreider e agli assessori provinciali Philipp Achammer, Magdalena Amhof, Christian Bianchi, Peter Brunner, Ulli Mair, Hubert Messner e Luis Walcher.

"Abbiamo un programma di governo articolato e lo stiamo attuando. Da quando ci siamo insediati, abbiamo approvato oltre 1.200 delibere e messo insieme un bilancio record", ha informato soddisfatto Kompatscher. Con circa 8,13 miliardi di euro nel bilancio provinciale, frutto di numerose trattative finanziarie, le condizioni quadro per un buono sviluppo economico in Alto Adige sono positive.

"Insieme a tutta la Giunta provinciale, stiamo sviluppando strategie per una Provincia sempre più sostenibile e innovativa", sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico, Marco Galateo, che ha anche evidenziato gli "ottimi rapporti con il governo Meloni".



