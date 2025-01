Nuovo sito internet per l'Università di Trento

A una decina di anni dall'ultima revisione globale, l'Università di Trento ha rinnovato il proprio sito, una enciclopedia digitale consultata da oltre 2,4 milioni di visitatori nel 2024: le prime 1.250 rivisitate pagine andranno online a metà della prossima settimana.

La filosofia che ha guidato UniTn ad aggiornare la propria vetrina è stata quella di "ripensare il modo in cui interagisce con la propria comunità studentesca e accademica, con il personale ma anche con la cittadinanza, le imprese, le istituzioni e tutte le realtà esterne che sempre più cercano un dialogo con il mondo dell'università e della ricerca". In una nota, l'ateneo chiarisce che il sito vanta "un'interfaccia più dinamica, coinvolgente e accessibile, costruita attorno alle esigenze dell'utente". Alla base dell'aggiornamento ci sono anche una "progettazione partecipata". Al lato pratico, gli internauti dovrebbero beneficiare design e funzioni migliorate, incluse usabilità e accessibilità estese.

Alla revisione, avviata nel 2019 con il logo e poi concentrata negli ultimi due anni, hanno lavorato una ventina di persone tra personale interno e fornitori esterni, intervenuti sulle oltre 1.530 pagine del sito in uso.

"Il mondo universitario è in trasformazione e sono numerose le novità che nei prossimi anni riguarderanno in particolare la comunità studentesca. L'invecchiamento demografico, i mutamenti nella struttura sociale, l'aumento della competizione con gli atenei telematici impongono alle università di ripensare le proprie strategie di comunicazione", ha sottolineato il direttore generale Alex Pellacani.

"L'Università di Trento è impegnata da tempo a rafforzare il proprio posizionamento e la propria riconoscibilità in ambito italiano e internazionale», ha osservato la dirigente di Comunicazione e relazioni esterne, Alessandra Montresor. Per quanto riguarda il portale Infostudenti un'attenzione specifica è stata dedicata ai siti dei corsi di studio: ne sono stati sviluppati 78, che saranno perfettamente integrati nel nuovo portale, consultabili in modo più facile e senza ridondanza di informazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA