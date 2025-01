Ladro scappa scalzo da un appartamento a Bressanone

Dopo aver rubato nell'appartamento di alcune studentesse a Bressanone è scappato scalzo, ma poco dopo è stato intercettato da una pattuglia dei Carabinieri presso un centro di accoglienza.

Il giovane era stato scoperto poco prima da un'inquilina l'altra sera mentre rovistava tra i beni personali nella stanza di un'altra studentessa. L'uomo era lanciato dalla finestra, ma senza scarpe che erano rimaste nell'appartamento. La studentessa ha lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ladro aveva portato con sé denaro, dispositivi elettronici e altri accessori per un valore complessivo di circa mille euro. Il caso è stato risolto entro poco tempo, quando i Carabinieri sono stati chiamati al centro di accoglienza per un'ospite era in stato di agitazione e vittima di convulsioni. I militari, grazie alla descrizione fornita dalla studentessa, hanno riconosciuto in lui il ladro che infatti aveva ancora addosso la refurtiva.

Il Comandante della Compagnia di Bressanone, Capitano Ottavio Tosoni, ha espresso grande soddisfazione per l'esito dell'operazione, sottolineando la rapidità e la precisione dell'intervento: "Ogni dettaglio, dalla prontezza della vittima alla coordinazione impeccabile delle pattuglie, ha giocato un ruolo fondamentale. Questo episodio dimostra l'importanza di un'azione sinergica tra le forze dell'ordine e la comunità, con l'obiettivo di assicurare alla giustizia coloro che commettono reati e di restituire serenità alle vittime."



