Donne nell'artigianato, 'Insieme creiamo il futuro'

All'insegna dello slogan "Insieme creiamo il futuro", le donne nell'artigianato si sono riunite ieri sera per il ricevimento 2025 presso la Casa dell'Artigianato.

L'evento è stato presentato da Petra Holzer, presidente regionale delle Donne dell'Artigianato, e da Daniela Bortolon, vicepresidente regionale. Nel suo discorso, Holzer ha sottolineato la forza e l'impegno del gruppo: "Ovunque ci siano sfide, noi siamo lì per aiutare. Affrontiamo i problemi, cerchiamo soluzioni e svolgiamo un ruolo attivo nella loro definizione. Così facendo, non solo apriamo nuove strade, ma creiamo anche prospettive per il futuro, non solo per noi stesse, ma anche per le generazioni future". La presidente provinciale ha inoltre sottolineato l'importanza delle reti, della formazione continua e della sicurezza sociale per le donne, al fine di dar forma attivamente al futuro dell'artigianato.

In seguito, il presidente di lvh.apa Martin Haller ha dato il benvenuto alle partecipanti e ha sottolineato l'importanza del gruppo: "Con il loro impegno, le donne nell'artigianato non solo rafforzano le nostre imprese, ma anche l'intero panorama dei mestieri artigianali in Alto Adige". Anche il vicepresidente di lvh.apa Hannes Mussak e la deputata Renate Gebhard, nei loro discorsi di benvenuto, hanno riconosciuto i risultati ottenuti dalle donne nell'artigianato. Petra Holzer e Daniela Bortolon hanno poi discusso dell'importanza e del ruolo delle imprenditrici per lo sviluppo economico insieme alle assessore provinciali Rosmarie Pamer e Magdalena Amhof, così come con la consigliera provinciale Waltraud Deeg. Si è discusso di quali misure politiche siano necessarie per rafforzare e sostenere ulteriormente le donne nella creazione e nella gestione di imprese.



