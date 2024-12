Il poligono militare di Bolzano diventa provinciale

Oltre all'accordo tecnico-operativo riguardante la Caserma "Cesare Battisti" di Merano, giovedì 12 dicembre Provincia autonoma di Bolzano, Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio firmeranno, sempre nell'ambito del protocollo d'intesa per la trasformazione e razionalizzazione delle infrastrutture militari presenti sul territorio provinciale, un atto modificativo e integrativo del terzo accordo di programma, che prevedeva, originariamente, il trasferimento alla Provincia del poligono di tiro di San Maurizio, a Bolzano. In cambio, la Provincia si era impegnata a costruire un nuovo poligono alla caserma "Tettoni" di Caldaro, costruzione che non ha potuto essere attuata per vari motivi. Il trasferimento del poligono di tiro alla Provincia era stato quindi stralciato dal protocollo d'intesa.

"L'esigenza che l'immobile venga ristrutturato, motivata dalle attività sportive e dalle esercitazioni di tiro delle forze dell'ordine che vi vengono svolte, hanno spinto la Provincia a chiedere che l'area venisse nuovamente inserita nel terzo accordo" spiega il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, "anche in considerazione dello squilibrio, emerso nell'ambito terzo accordo, tra i costi dei lavori e dei progetti esecutivi a carico della nostra Amministrazione e il valore dei beni immobili che ci verranno trasferiti".

La Provincia ha quindi chiesto che nell'accordo venisse reinserito il poligono di tiro di San Maurizio, senza la contestuale richiesta di costruzione di un poligono alternativo, richiesta accolta dalla Stato Maggiore dell'Esercito nello scorso mese di novembre. Oggi la Giunta provinciale ha autorizzato il presidente Kompatscher a sottoscrivere l'atto modificativo e integrativo che riequilibra le prestazioni tra le parti.



