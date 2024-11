Unicef, arte e musica per i diritti dell'infanzia

Unicef Bolzano dedica il mese di novembre all'arte ed alla musica. In concomitanza con la Giornata internazionale dedicata alla convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il 20 novembre sarà inaugurata alle ore 18 una mostra fotografica di Marika "La Maky", presso la sede Unicef Bolzano, in Corso Italia 51.

Saranno esposti scatti fotografici raffiguranti bambine, bambini, ragazze e ragazzi legati alla celebrazione della giornata. La mostra sarà visitabile fino al 3 dicembre.

La musica sarà, invece, protagonista sabato 23 novembre, presso la chiesa Cristo Re di Bolzano, con un concerto lirico a scopo benefico dal titolo "InCanto di Natale". Con inizio alle ore 20.30, il soprano Loredana Merlin, il mezzosoprano Cinzia Butelli e il tenore Andrea Fasoli, accompagnati al pianoforte dalla Maestra Jasmina Dolinska, eseguiranno brani della tradizione natalizia in un un'atmosfera di pace e serenità.

Parteciperà in qualità di ospiti d'onore il Coro "Sette Note" della scuola Don Milani di Bolzano diretto dalla Maestra Patrizia Tatto.

L'evento, nato da una idea di Sandra Guglielmo, Andrea Fasoli e dalla presidente di Unicef Bolzano Patrizia Daidone, è organizzato in collaborazione con la Parrocchia "Cristo Re" e ha lo scopo di raccogliere fondi a scopo benefico per bambine e bambine dei progetti Unicef.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA