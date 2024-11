Svp, 'nessuna crisi con il partner di giunta Fdi'

"La collaborazione tra i partner di coalizione sta funzionando bene e il programma di lavoro della giunta viene attuato bene. Tuttavia, è necessario un migliore coordinamento. Una coalizione di cinque partiti richiede naturalmente una maggiore comunicazione e consultazione tra i partner rispetto ad alleanze più piccole. Il comitato di coalizione è lo strumento che serve a ottimizzare i metodi di lavoro e a migliorare la comunicazione e la consultazione". Lo afferma il capogruppo della Svp Harald Stauder anche a nome dell'assessore dei Freiheitlichen Ulli Mair, in merito a presunti malumori nella maggioranza, dopo l'approvazione di una mozione dell'opposizione (Thomas Widmann), passata con i voti del partner di coalizione Fdi.

"Nella sessione del Consiglio provinciale di questa settimana abbiamo affrontato oltre 25 votazioni e le abbiamo portate avanti. La coalizione è stata compatta in tutte le votazioni, e la maggioranza non ha votato all'unanimità su una sola di esse", prosegue Stauder che lamenta che della questiona sia stato fatto un affare di stato. "Il comitato di coalizione è stato convocato per ottimizzare e coordinare meglio il futuro lavoro comune. È importante che tutti i partner partecipino alle riunioni in vista di una sessione del Consiglio ben preparati, in modo da poter chiarire per tempo eventuali malintesi", sottolinea il capogruppo Svp.



