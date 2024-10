Trovato con cocaina a Mezzocorona, arrestato 25enne

I carabinieri di San Michele all'Adige hanno arrestato un 25enne di origini albanesi, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari si sono mossi nella serata di ieri dopo una segnalazione giunta al 112 di una persona sospetta in viale della Fenice, a Mezzocorona.

I carabinieri hanno individuato subito il 25enne, che alla loro vista ha tentato di fuggire in bici. Dopo essere stato fermato, il giovane ha ammesso di avere della droga. A seguito della perquisizione - informa l'Arma - i militari hanno trovato più di 60 grammi di cocaina e altri 1.300 euro in contanti, verosimilmente provento dell'attività illecita. Il 25enne è stato arrestato e successivamente condotto presso il carcere di Spini di Gardolo.



