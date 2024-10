Danneggia auto e rapina donna a Bolzano, arrestato

E' stato arrestato dai Carabinieri di Bolzano in via Valdagno un cittadino straniero che poco prima aveva danneggiato un automobile e strappato il telefono a una madre che camminava per strada con i suoi tre figli minorenni.

L'allarme è stato lanciato da una passante che ha visto l'uomo mentre spaccava il finestrino di una macchina. La donna è rimasta in linea con il 112 aggiornando sugli spostamenti del malvivente fino all'arrivo della pattuglia. Durante l'intervento i carabinieri sono stati avvicinati da un uomo che ha riferito che lo stesso straniero aveva poco prima rapinato sua moglie.

"Ancora una volta, la celere collaborazione con virtuosi cittadini ha permesso di assicurare alla giustizia tre autori di reati e di evitare ulteriori conseguenze più gravi", commenta il comandante della compagnia di Bolzano, ten.col. Stefano Esposito Vangone.



