Procedono i lavori al ponte di Castel d'Ultimo

Il ponte di Castel d'Ultimo a San Pancrazio, in Val d'Ultimo, viene attualmente dotato di nuovi elementi portanti: i supporti in acciaio corten e la struttura portante della carreggiata sono in fase di installazione. I preparativi sono in corso da metà luglio, con la saldatura dei componenti in acciaio sotto il ponte. L'assemblaggio dei componenti è iniziato quindici giorni fa con una gru mobile.

L'assemblaggio procede rapidamente e più di tre quarti della struttura in acciaio sono già stati montati. Il lavoro dovrebbe essere completato entro la metà della prossima settimana. Questa settimana è iniziata anche la posa degli inserti di rinforzo, che garantiscono la stabilità della carreggiata. La prima gettata di calcestruzzo è prevista per la fine di ottobre.

Gli elementi in acciaio vengono installati con la massima precisione e con grande attenzione alla sicurezza. "Grazie al lavoro preliminare sul terreno, siamo riusciti a saldare le parti in acciaio in modo sicuro e ora stiamo imbullonando i collegamenti direttamente sul luogo di installazione", ha spiegato Augustin Hueber, responsabile unico del procedimento.

Il telo trapezoidale della struttura portante composita sotto la carreggiata garantisce la sicurezza anche durante la posa degli inserti in acciaio di rinforzo e il processo di betonaggio, spiega Hueber.

"Con questo nuovo ponte contribuiamo a creare un importante collegamento sicuro per la Val d'Ultimo, necessario per gli abitanti dei paesi e per l'economia", ha sottolineato Daniel Alfreider, assessore provinciale alla Mobilità. Il nuovo ponte ricalca visivamente la vecchia struttura, ma è molto più snello e soddisfa i moderni requisiti tecnici, spiega il direttore della Ripartizione Infrastrutture, Umberto Simone. È stata prestata attenzione anche all'integrazione nel paesaggio.

Il vecchio ponte, costruito negli anni '60, non era più all'altezza dei requisiti attuali e, soprattutto, non era più abbastanza robusto. Il ponte è alto quasi 50 metri, lungo 160 metri e largo quasi 11 metri, con una campata di 98 metri. La Provincia sta investendo un totale di circa 12,2 milioni di euro nel progetto, il cui completamento è previsto per la primavera del 2025. Per tutta la durata dei lavori, è stata istituita una deviazione temporanea attraverso il vecchio tracciato della Strada provinciale della Val d'Ultimo per garantire la sicurezza del traffico.



