Orso urtato da un'auto in Trentino, sul posto la forestale

Un orso è stato urtato da un'auto lungo la Gardesana occidentale, nel Comune di Vallelaghi, in Trentino. L'incidente - informa la Provincia - è avvenuto alle 6.45 di questa mattina a Vezzano, in località Vecchio Mulino.

L'automobilista ha riferito che una femmina di orso, accompagnata da tre piccoli, è improvvisamente piombata sulla strada. Uno degli esemplari al seguito dell'animale adulto ha impattato contro il veicolo, raggiungendo poi immediatamente il resto del nucleo familiare.

Seguendo le informazioni fornite dal Corpo forestale trentino, il guidatore è rimasto a bordo del mezzo. Sul posto sono intervenute squadre di emergenza e di presidio, mentre il nucleo cinofilo si è accertato che gli animali si fossero dileguati nel bosco, mettendo in sicurezza l'area.



