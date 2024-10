Sgominata una banda di trafficanti di migranti

Un'organizzazione criminale, composta da cittadini turchi, che aveva allestito un traffico di migranti, è stata sgominata grazie ad un'operazione congiunta della polizia di stato di Bolzano e della Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung di Monaco di Baviera. Le indagini sono state coordinate dalla procura della Repubblica di Bolzano e dalla procura della Repubblica di Kempten, in Germania.

L'indagine aveva preso le mosse nel settembre 2023, quando gli agenti della squadra mobile di Bolzano e del commissariato di Brennero, avevano arrestato tre cittadini turchi residenti in Germania che avevano trasportato a bordo di tre autovetture ventuno cittadini turchi di etnia curda, fra cui nove minorenni, che dovevano essere trasportati in Germania. In seguito, i tre erano stati condannati a 3 anni e 8 mesi di reclusione ed alla multa di 190.000 euro ciascuno.

Le indagini, però, sono proseguite con l'analisi dei tabulati di traffico telefonico relativi alle utenze telefoniche individuate in occasione dell'arresto ed hanno permesso di accertare il coinvolgimento di un quarto soggetto, 40enne cittadino turco, residente a Marktoberdorf individuato quale probabile organizzatore del traffico di migranti dall'Italia verso la Germania e altri paesi del nord Europa. Inoltre, è emerso che anche in provincia di Bolzano era attiva una cellula operativa dell'organizzazione.

Attraverso lo scambio di informazioni tra forze di polizia e tra autorità giudiziarie, è stata avviata un'indagine europea istituendo, tramite Eurojust, una squadra investigativa comune (Joint Investigation Team), che ha portato all'individuazione, a Bolzano, di un cittadino turco di 44 anni, residente a Bolzano, titolare di un esercizio pubblico presso cui venivano raggruppati i migranti clandestini e si organizzavano i viaggi per il loro trasporto in Germania, ed i suoi due figli di 26 e 25 anni, entrambi turchi.

Oggi, in Germania, sono stati arrestati tre cittadini turchi, tra cui il capo dell'organizzazione, mentre un quarto è stato arrestato in Svizzera.

In totale, l'operazione ha portato all'arresto di 4 persone più altre 4 arrestate in flagranza di reato; inoltre altri cinque soggetti sono stati denunciati per concorso nell'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Circa 100 sono stati gli stranieri, tutti turchi o siriani, identificati durante l'indagine, che hanno dichiarato di aver pagato anche 5.000 euro all'organizzazione per poter arrivare in Europa in condizioni che mettevano a repentaglio la loro incolumità (sempre stivati nei camion fino alla Slovenia).



