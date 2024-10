I territori dell'Euregio nelle immagini del calendario 2025

L'aurora boreale, che brilla quasi fosforescente sul massiccio del Großglockner, è l'immagine di copertina del calendario Euregio 2025, appena pubblicato e presto disponibile gratuitamente nella versione da parete o da tavolo.

Ben 203 fotografi amatoriali hanno inviato oltre 2.000 immagini. La giuria ne ha selezionate 49 per il calendario: quattro per ogni mese, oltre alla foto di copertina.

Il presidente dell'Euregio e della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha reso omaggio ai fotografi che hanno preso parte alla presentazione: "Con istantanee mozzafiato - ha detto - non avete solo 'superato visivamente i confini'. Avete spostato la nostra attenzione oltre i confini, sulla ricchezza dei nostri tre territori".

Anche il presidente del Land Tirol, Anton Mattle, ed il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, hanno citato tale ricchezza nei loro messaggi di saluto. Per Mattle "essa si riflette nella diversità di paesaggio, flora e fauna, dell'architettura e delle persone". Per Fugatti l'iniziativa "promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, naturale e culturale dell'Euregio, contribuendo a rafforzare l'identità comune fra le nostre popolazioni".

Per la prima volta, poi, una mappa dell'Euregio mostra tutti i luoghi in cui sono state scattate le foto. Nel calendario anche mete di escursioni e ricette dell'Euregio.

Molto apprezzata la foto di copertina, con cui Hans Bergmann di Strassen, nel Tirolo Orientale, ha immortalato l'aurora boreale sul Großglockner la notte dell'11 maggio. "Dopo una scalata di due ore, pieno di stupore, sono riuscito a catturare questo spettacolo naturale", ha raccontato Bergmann.

Il calendario sarà disponibile gratuitamente dal 26 ottobre in Tirolo e dal 18 novembre in Alto Adige e Trentino, fino a esaurimento. Si può ritirare nei tre uffici dell'Euregio a Bolzano, Innsbruck e Trento.



