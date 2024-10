Caso Gröber, perizia psichiatrica da rifare

Ritenuto "di non poter decidere, allo stato degli atti", la Corte d'assise di Bolzano ha accolto la richiesta di Procura e parti civili di disporre una nuova perizia sullo stato di mente di Alexander Gruber al momento dei fatti contestati, e in particolare "sulla sussistenza di una situazione di una cronica intossicazione da alcol". L'incarico sarà conferito allo psichiatra Eraldo Mancioppi nel corso della prossima udienza, il 23 ottobre, quando sarà sentita la dottoressa del carcere, Maria Elisa Bigarelli, teste della difesa. Si è conclusa così l'udienza di oggi nel processo, con rito abbreviato, che vede Gruber accusato di omicidio preterintenzionale aggravato nei confronti della compagna, Sigrid Gröber, massacrata di botte e trovata in fin di vita la notte del 19 febbraio 2023 sulle scale dell'appartamento di servizio dell'uomo, a Merano.

Il pm Axel Bisignano ha definito "contraddittorie, dal punto di vista dei criteri giuridici", le conclusioni del perito Josef Schwitzer, ex primario del Servizio psichiatrico di Bressanone, secondo il quale l'imputato, da sobrio, sarebbe capace di intendere e di volere, mentre sotto l'effetto dell'alcol manterrebbe la capacità di intendere, ossia di distinguere cosa sia giusto e cosa sbagliato, ma non quella di volere, ossia di controllare i propri impulsi aggressivi.



