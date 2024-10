Carl Lewis strappa foto di Trump dopo averci disegnato le corna

"Anche voi siete d'accordo con me vero ragazzi? Siete d'accordo non vi piace Trump?". Lo ha detto Carl Lewis rivolto al pubblico dell'Auditorium Santa Chiara di Trento un attimo dopo aver strappato una foto del candidato repubblicano alla presidenza Usa, appunto Donald Trump.

Durante un'intervista all'ex velocista, a lungo in prima fila, al di fuori dello sport, per i diritti civili e la lotta alle discriminazioni, sono state infatti mostrate alcune fotografie e, quando ha visto l'immagine del tycoon, ha chiesto una penna e gli ha disegnato delle corna sulla fronte. "Adesso forse è meglio", ha commentato strappando un applauso.

Successivamente a Lewis è stata mostrata una foto di Kamala Harris, candidata dei democratici alla Casa Bianca. "La storia.

Questa è la storia. E noi ce la faremo. Questo è stato un momento speciale. Voglio tenere qualche foto", ha commentato Lewis, che a quel punto ha strappato a metà l'immagine di Trump gettandone i pezzi sul palco.



