Occupati in hotel, in testa Trentino Alto Adige

Il Trentino Alto Adige è la regione con più lavoratori dipendenti nell'alberghiero con 33.440 unità.

La seconda è la Lombardia con 27.560 lavoratori, terzo il Veneto con 24.119. Seguono, l'Emilia-Romagna che occupa 20.638 lavoratori dipendenti e la Toscana che ne registra 17.998.

Emerge da una ricerca condotta dalla Federalberghi sulla base dei dati Inps, in collaborazione con Ebnt presentata al Ttg Travel Experience, secondo cui i lavoratori dipendenti mediamente occupati in Italia nelle aziende alberghiere sono stati 224.026 nel 2023 in aumento del 6,6% rispetto ai livelli pre-pandemia.

Più di un dipendente su tre (36,4%) negli alberghi è impiegato nelle regioni del Nord-Est. Le Isole invece sono quelle con la minor percentuale (9,2%) ma anche quelle che dal 2019 hanno avuto l'incremento percentuale maggiore (+15%).

La provincia con più occupati è quella di Bolzano con 23.406 lavoratori nel settore alberghiero. Al secondo posto si è classificata la provincia di Roma con 13.366 dipendenti, terza Milano con 12.739. Quarta la provincia di Venezia che ha registrato 11.571 dipendenti e quinta quella di Napoli con 11.122.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA