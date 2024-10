E' stato trovato morto in un torrente Franco Suardi, 84 anni, scomparso mercoledì sera da una casa di riposo a Laives, in Alto Adige. Il corpo ormai senza vita è stato localizzato questa mattina dai vigili del fuoco nel torrente Vallarsa nei pressi dell'abitato della Bassa Atesina.

L'anziano mancava all'appello da mercoledì sera ed erano in corso ampie ricerche nella zona alle quali hanno partecipato vigili del fuoco, soccorso alpino e forze dell'ordine.



