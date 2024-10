Donna precipita per 50 metri e finisce nel canyon di un torrente

Una donna di 59 anni di Ziano di Fiemme (Trento) è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento con un probabile trauma ad una gamba e stato di ipotermia dopo essere precipitata per circa 50 metri in un canyon poco sopra l'abitato di Ziano. La donna era uscita per una passeggiata ma è caduta accidentalmente nelle acque del torrente della zona. L'allerta al 112 è arrivata intorno alle 22 di lunedì da parte dei familiari che non l'hanno vista rientrare a casa.

Le operazioni di ricerca, cominciate dai vigili del fuoco, hanno portato al ritrovamento della donna verso le 23 in una zona particolarmente impervia, a una decina di minuti dal paese.

La donna era cosciente ma ferita, nell'acqua in ipotermia, vicino ad una cascata. È probabile sia scivolata sui balzi di roccia per poi finire in acqua. Una squadra del Soccorso alpino e speleologico della Stazione Val di Fiemme arrivata sul posto ha prestato le prime cure all'infortunata, in attesa dell'elicottero di Trentino Emergenza decollato da Trento. Con un verricello di circa 80 metri il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino è stato calato nel canyon per recuperare l'infortunata, che era stata precedentemente assicurata alla barella dai soccorritori. L'operazione, particolarmente complessa a causa della zona difficilmente accessibile, si è conclusa intorno alle 2.



