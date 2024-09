Filiera benessere Val di Fiemme, valore aggiunto per 75 milioni

La filiera del benessere in Valle di Fiemme genera ogni anno 243,7 milioni di fatturato e 75,6 milioni di valore aggiunto. Lo riprova - si apprende - lo studio di "The European House-Ambrosetti", realizzato per la presentazione della Fiemme Wellness Community, la comunità dedicata al benessere diffuso d'Italia e delle Alpi.

La valle trentina ospita 443 imprese che operano prevalentemente nella filiera estesa del "wellness", per un totale di 2.410 occupati (+8,4% rispetto al 2018). Nel corso degli ultimi dieci anni è aumentato il peso specifico di questa filiera all'interno del tessuto economico produttivo del territorio. La filiera estesa del comparto sostiene il territorio generando un valore aggiunto diretto superiore a 75 milioni di euro, creando un moltiplicatore di opportunità anche per gli altri settori economici. Dal 2014 al 2022, per ogni euro di Pil generato direttamente dal settore si attivano 1,9 euro su altri settori, mentre per ogni posto di lavoro generato se ne attivano altri 1,6 in settori economici diversi. Il trend è confermato sui dati dell'occupazione della filiera, aumentata del 6,4% all'anno, rispetto al 3,5% degli altri settori economici aggregati.

"La comunità del benessere diffuso prenderà forma e sostanza da subito, così da presentarsi all'appuntamento con la storia dello sport, le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, offrendo al mondo il modello di sviluppo sostenibile di un territorio capace di tenere assieme le persone che ci abitano, i visitatori e il mondo delle imprese", ha spiegato Luigi Angelini, ideatore di Fiemme Wellness Community.



