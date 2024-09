Assegnati a Bolzano i 'CasaClima Awards 2024'

Sono cinque i progetti eccellenti - scelti da 1.700 progetti certificati - che sono stati selezionati da una giuria di esperti dell'Agenzia CasaClima di Bolzano e che hanno ottenuto i "CasaClima Awards". A Bolzano nell'ambito della 22esima edizione dei Casa Clima Awards sono stati assegnati, inoltre, due Fidelity Cubes e un riconoscimento speciale dell'Agenzia CasaClima. Quest'anno il premio del pubblico è andato a Milano. Anche quest'anno, la giuria di esperti ha premiato gli edifici che hanno rispettato al meglio gli standard di sostenibilità e hanno messo in pratica in modo particolarmente esemplare lo standard CasaClima. Prima di costruire su aree libere, si dovrebbero sempre valutare le possibilità di utilizzare e ristrutturare edifici già esistenti.

Per questo motivo, quest'anno i premi si sono concentrati proprio su edifici esistenti.

Il primo premio è andato alla Casa di riposo Taufers (Pedevilla Architekten) a Campo Tures (BZ). La ristrutturazione della residenza per anziani rappresenta un intervento esemplare di modernizzazione e rispetto per la storia. Il secondo premio è andato all'eco B&B Cà del Buio a Finale Ligure (SV) (Studio Rossi & Poggi), un modello di innovazione nel rispetto della tradizione, un esempio di come si possa combinare la sostenibilità con la conservazione storica. Il terzo premio è stato assegnato alla "Fabrik" di Lana (Gögele Kiem & Partner - Arch. Forer Wolfgang) ovvero all'ex fabbrica di marmellata "Zuegg", un esempio eccellente di come si possa combinare il rispetto per il patrimonio storico con le esigenze moderne. Un altro premio è stato consegnato a Schloss Plars wine & suites di Lagundo (monovolumen architecture +design/Arch. Jury Anton Pobitzer), che ora funge da struttura ricettiva. Il quinto premio della giuria è andato all'edificio residenziale Uptown Torino (Boffa Petrone &Partners) a Torino (TO), un progetto di rigenerazione urbana di successo, che coniuga innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e qualità della vita.

Quest'anno l'Agenzia CasaClima ha assegnato anche un riconoscimento speciale allo Chalet Sincero(Sistema Architettura/Arch. Francesco Merlo) di Sauze d'Olux (TO), a un progetto particolarmente sostenibile dal punto di vista sociale.

I due Fidelity Awards sono andati all'architetto Gianpiero Cavallo e al TeamKlimahouse di FieraBolzano.Il premio del pubblico quest'anno va ad Aura Homes di Milano (Arch. Deborah Scola).



