Kompatscher, 'Messner ha portato l'Alto Adige nel mondo'

"Il grande lavoro di Reinhold Messner è indiscutibile, proprio come il fatto che Messner, con il suo alto profilo, ha portato il nome dell'Alto Adige nel mondo ed si è dimostrato un importante ambasciatore del nostro Paese", afferma il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher in occasione dell'ottantesimo compleanno del Re degli ottomila. "Come alpinista estremo, Reinhold Messner ha stabilito nuovi standard, ma è anche un autore, un regista, un viaggiatore e un imprenditore lungimirante, i cui musei sono punti di attrazione e necessari punti di riflessione".

Nel suo discorso di saluto, il presidente della Provincia ha ricordato che l'alpinista dovette ripetutamente rimuovere pietre grandi e piccole durante il suo lungo viaggio, soprattutto in Alto Adige, e che dovette sopportare di essere insultato e talvolta etichettato come traditore della patria. Nel frattempo, prosegue, molti si sono resi conto che quella che all'epoca veniva spesso percepita come una provocazione, fosse in realtà uno stimolo necessario per fare i conti con il passato. "La Croce al merito del Tirolo, che Reinhold Messner ha ricevuto il 20 febbraio 2022 a Innsbruck in segno di gratitudine e riconoscimento, è anche un'espressione di questo", ha sottolineato Kompatscher, augurandogli di continuare a essere creativo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA