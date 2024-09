Conclusi i lavori alla T quotidiano Arena di Trento

Si sono conclusi in tempo per l'avvio della stagione sportiva i lavori alla T quotidiano arena, il palazzetto dello sport di Trento. L'edificio - informa il Comune - si presenta ora con una veste rinnovata, grazie ai miglioramenti alla parte acustica e di illuminazione, alla sicurezza e alla funzionalità. L'investimento complessivo è stato pari a circa due milioni di euro, finanziati dalla Provincia con il contributo dell'amministrazione cittadina.

I lavori, coordinati da Asis, sono stati effettuati nel corso dell'estate. Attualmente sono in corso gli ultimi ritocchi all'area Hospitality. L'intervento è stato realizzato coinvolgendo le società sportive Trentino volley e Aquila Basket.

"C'era bisogno di avere subito a disposizione una struttura all'altezza delle nostre squadre, ma con gli interventi di oggi sull'acustica e sul campo da gioco non è che si voglia rinunciare a immaginare un nuovo PalaTrento. Anche la decisione delle società di rinunciare agli 'skybox' ipotizzati qualche tempo fa è legata proprio a una questione di prospettiva e alla necessità di pensare a un nuovo palazzetto", ha chiarito il sindaco Franco Ianeselli.

A quanto specificato dall'assessore allo sport di Trento Salvatore Panetta, "attualmente sono due le partite in corso: quella che ha come obiettivo un palazzetto nuovo, e l'altra che punta ad assicurare fin da subito la migliore struttura possibile alle società".

I lavori effettuati al palazzetto riguardano il miglioramento acustico, con la suddivisione degli spazi acustici, l'istallazione di elementi fonoassorbenti passivi e nuove casse direzionali, mentre il campo centrale è stato levigato e riverniciato. Sono stati tolti i teli in plastica con le sponsorizzazioni, sostituiti da pannelli a led ed è stato rifatto il campo di allenamento per il volley e per il basket (sotto la tribuna est). Sono stati sostituiti i seggiolini, con i colori che compongono la scritta "Trento". Infine sono state riqualificate completamente anche l'area hospitality e la sala pesi.

La prima partita di basket della stagione è prevista per il 20 settembre.



