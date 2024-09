Esplosione in fabbrica a Bolzano, sei gli indagati

Sei persone sono indagate per l'esplosione allo stabilimento della Aluminium di Bolzano, che lo scorso 21 giugno causò la morte di un operaio e il ferimento di alcuni suoi colleghi. L'ipotesi di reato è omicidio e lesioni colpose. Si tratta di tre dipendenti della stessa Aluminiun, che hanno a vario titolo dei ruoli di responsabilità all'interno dell'azienda, e di tre rappresentanti della ditta costruttrice del macchinario in uso al momento dell'esplosione.

In una nota, la Aluminium spiega: "È un atto dovuto, a tutela di tutte le parti coinvolte, che riteniamo utile affinché la verità possa emergere in tempi celeri. Come abbiamo fatto fin dal giorno dell'incidente, noi continueremo a garantire alle autorità competenti massima collaborazione e trasparenza, auspicando che il rapido accertamento dei fatti possa essere preceduto dal totale dissequestro della fonderia".



