20enne fermato con un'ascia dopo una rissa a Bolzano

Gli sarà revocato lo status di profugo e sarà espulso un cittadino gambiano di 20 anni, trovato ieri nei pressi del parco delle Religioni a Bolzano da una pattuglia della Questura in possesso di un'ascia di 40 centimetri. Il giovane in passato era già stato colpito dalla Daspo urbana. La pattuglia era intervenuta per una violenta lite tra due uomini. L'altro nel frattempo era fuggito ma è stato identificato e rintracciato grazie alla descrizione di alcuni testimoni.

"La tempestiva richiesta di intervento della Polizia è risultata fondamentale al fine di individuare e denunciare alla autorità giudiziaria un pregiudicato che si aggirava con un'ascia per le vie della città - ha evidenziato il questore Paolo Sartori -. L'episodio testimonia in maniera evidente l'importanza di segnalare alle forze dell'ordine ogni situazione potenzialmente pericolosa, al fine di prevenire la commissione di reati e di evitare che si possano compiere vere e proprie tragedie".



