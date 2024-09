Provincia Bolzano acquisisce i treni locali in uso

La Giunta provincialedi Bolzano sostiene l'acquisto di treni per il potenziamento del trasporto ferroviario in Alto Adige. Su proposta di Daniel Alfreider, assessore provinciale alla Mobilità e alle infrastrutture, la Giunta provinciale ha deciso di erogare alla società in house STA - Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. circa 34 milioni di euro per l'acquisto di dieci convogli e ricambi strategici.

"Gli investimenti nella ferrovia sono gli investimenti più importanti che stiamo facendo per la mobilità di domani e quindi per la mobilità sostenibile secondo il Piano mobilità Alto Adige", afferma l'assessore provinciale competente. "La ferrovia è la spina dorsale del trasporto pubblico e deve funzionare in modo affidabile", sottolinea Alfreider.

STA utilizzerà i fondi messi a disposizione per acquistare dieci treni FLIRT dell'azienda ferroviaria italiana Trenitalia S.p.A..

Inoltre, verrà acquistata una locomotiva di servizio per la ferrovia della Val Venosta, per poter reagire rapidamente in caso di interruzioni e aumentare l'affidabilità della rete ferroviaria. Con l'acquisto di pezzi di ricambio per i nuovi treni elettrici si andrà poi a migliorare ulteriormente la rete ferroviaria.



