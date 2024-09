Jannik Sinner è in finale all'US Open di New York. In semifinale ha battuto il britannico Jack Draper 7-5 7-6 6-2, in 3 ore e 3 minuti di gioco.

In finale Sinner affronterà il vincitore dell'altra semifinale, quella tutta statunitense fra Taylor Fritz e Francis Tiafoe.



