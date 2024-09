Finisce nel rio San Pellegrino con l'auto, ferita una 24enne

Una 24enne è stata portata d'urgenza all'ospedale di Cavalese in seguito a un incidente che si è verificato verso le 6.30 in località Ronchi, a Moena, lungo la strada che conduce a Passo San Pellegrino.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da chiarire l'auto su cui viaggiava la 24enne è uscita di strada, finendo nel rio San Pellegrino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i carabinieri di Cavalese, i vigili del fuoco volontari di Moena e di Soraga e la squadra di soccorso fluviale dell'Unione distrettuale della Val di Fassa. È stata allertata anche la squadra speleo alpino fluviale del corpo di Molina di Fiemme.

I vigili del fuoco volontari - informa la Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino sui suoi canali social - hanno messo in sicurezza il mezzo ed operato con le pinze idrauliche, supportando i sanitari nelle operazioni di estricazione della persona che era alla guida dell'auto.

Avvalendosi del tirfor hanno quindi recuperato il veicolo.

La 24enne è stata portata in elicottero sanitario all'ospedale di Cavalese. Non sarebbe in gravi condizioni.





