Vasto incendio a Vipiteno, tenere chiuse porte e finestre

A Tunes a sudovest di Vipiteno attorno alle ore 18.30 è scoppiato un incendio in un magazzino dell'azienda "Mader". Una densa nube si è propagata nell'intera zona del comprensorio di Vipiteno. Immediato l'intervento dei locali vigili del fuoco, ancora al lavoro per domare le fiamme.

La Protezione Civile raccomanda di tenere chiuse le finestre e le porte, di spegnere i sistemi di condizionamento e di ventilazione e di evitare di compiere attività all'aperto. La popolazione è stata informata attraverso i messaggi di allerta lanciati, via radio e televisione, dall'Agenzia provinciale per la Protezione civile.



