Bracconaggio nelle Giudicarie, denunciato un 72enne

Un uomo di 72 anni residente nelle Giudicarie è stato denunciato con l'accusa di esercizio di caccia in periodo non consentito, detenzione di armi irregolari o non denunciate e mezzi di caccia non autorizzati. La denuncia - si apprende - è avvenuta nell'ambito dell'attività di verifica e controllo del personale del Corpo forestale della stazione di Tione, con il supporto del guardacaccia di zona dell'Associazione cacciatori.

Gli operatori hanno fermato l'uomo in flagranza di reato, mentre scendeva dalla postazione di caccia imbracciando un'arma carica, nonostante l'avvio della stagione venatoria sia in programma domenica 8 settembre. Dalla perquisizione compiuta al momento del fermo, l'uomo è risultato in possesso di una carabina con proiettile incamerato, altre munizioni e un silenziatore artigianale.

L'episodio è accaduto in val di Breguzzo, una zona frequentata da caprioli, cervi e da camosci. Da giorni i forestali e guardiacaccia svolgevano lunghi appostamenti nel bosco con l'obiettivo di monitorare i movimenti dell'uomo, già denunciato in passato per reati della stessa natura. Al termine degli accertamenti compiuti sul posto, gli operatori hanno esteso la perquisizione anche all'abitazione del 72enne, dove è stata rinvenuta una pistola con matricola diversa rispetto a quella denunciata e altra attrezzatura detenuta illegalmente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA